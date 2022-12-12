Про це інформує DW.
Ремонтний центр розташували під містом Міхаловце. Його створили згідно з міжурядовою угодою ФРН та Словаччини. Організацією ремонтних робіт займеться німецька зброярська компанія Krauss-Maffei Wegmann.
Для нас це дуже важливий внесок у підтримку українських військ. Тим самим ми можемо сприяти тому, що передані нами та успішно застосовувані озброєння будуть у робочому стані якомога довше. До того ж, це приклад плідної співпраці між Німеччиною та Словаччиною, — зазначив німецький бригадний генерал Крістіан Фройдінґ.
ФРН вже постачила в Україну 14 САУ Pz 2000, п’ять реактивних систем залпового вогню Mars II та 30 зенітно-гарматних установок Gepard. Зараз очікується постачання ще семи установок Gepard. Берлін також передав Києву 50 бронетранспортерів Dingo.
На першому етапі ремонтні роботи зосередять саме на цій військовій техніці, хоча з Німеччини до України було передано також озброєння інших виробників. Крім того, САУ Pz 2000 Україні постачали також Нідерланди.
Ремонтну базу розташовано на території казарм, звідти до України трохи менше як 40 кілометрів. Дотепер ремонтні роботи щодо цих САУ проводили у Литві.
Раніше німецьке видання Speigel повідомляло, що Збройні сили України дуже активно застосовують артсистеми Pz 2000. Інтенсивність ведення вогню з цих гаубиць становила в середньому близько 300 пострілів на добу, що суттєво зношувало їх. Тож ремонту потребувала значна кількість гаубиць, наданих Україні.
На початку грудня Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
У травні стало відомо, що бойову техніку українських військових ремонтуватимуть та модернізуватимуть у Словаччині, тоді відповідний контракт з Україною уклало словацьке державно-акціонерне товариство.
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