Військову техніку українських військових будуть ремонтувати та модернізувати у Словаччині. Відповідний контракт з Україною вже підписало словацьке державно-акціонерне товариство.

Про це сповістив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За його словами, допомагати Україні з ремонтом та модернізацією буде підприємство Konstrukta-Defence. У першому замовленні словаки займуться декількома десятками бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2, які прийняті на озброєння ще з 1963-го року. Як саме техніку модернізують – Надь не уточнив.