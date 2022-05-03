Про це сповістив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
За його словами, допомагати Україні з ремонтом та модернізацією буде підприємство Konstrukta-Defence. У першому замовленні словаки займуться декількома десятками бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2, які прийняті на озброєння ще з 1963-го року. Як саме техніку модернізують – Надь не уточнив.
Glad to share that #Slovak 🇸🇰 #defence industry company #KonstruktaDefence is starting to repair & modernize military equipment of #Ukraine 🇺🇦. Dozens of armoured vehicles BRDM-2 are in the first order. #WeStandWithUkraine @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU
— Jaro Nad (@JaroNad) May 3, 2022
- Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини вирішив поставити Україні важке озброєння, а саме 7 гаубиць Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу.
- Дипломатичні “напади” Сергія Лаврова та очолюваного ним МЗС РФ на Ізраїль й заяви про “єврейську кров” Адольфа Гітлера вмотивували ізраїльський уряд ухвалити рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні.