Про це сповістив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За його словами, допомагати Україні з ремонтом та модернізацією буде підприємство Konstrukta-Defence. У першому замовленні словаки займуться декількома десятками бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2, які прийняті на озброєння ще з 1963-го року. Як саме техніку модернізують – Надь не уточнив.

Glad to share that #Slovak 🇸🇰 #defence industry company #KonstruktaDefence is starting to repair & modernize military equipment of #Ukraine 🇺🇦. Dozens of armoured vehicles BRDM-2 are in the first order. #WeStandWithUkraine @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU

May 3, 2022