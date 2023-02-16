У Словаччині парламент визнав, що Росія є державою-спонсором тероризму, а нинішній російський режим – терористичним.

Про це повідомило Aktuality.

Резолюцію ухвалила Національна рада Словаччини. У документі засудили широкомасштабні атаки Росії на цивільне населення, цивільні об’єкти та ключову енергетичну структуру. Парламентарі засудили російську агресію в Україні.

Словацький парламент висловив підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Також засуджено прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю.

Парламент Словаччини не визнав проведення та результати референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Депутати вважають, що ці території залишаються частиною України.

Парламентарі висловили підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Вони засудили гібридну війну, яку Росія веде і на території Словаччини.

Депутати закликали спецслужби та інші компетентні органи не недооцінювати цю загрозу. Вони вважають, що необхідно вживати ефективних заходів, щоб зберегти безпеку і демократію всередині країни.