Словенія стала першою посткомуністичною державою, яка легалізувала одностатеві шлюби та усиновлення ними дітей. За поправку проголосували 48 депутатів, 29 — проти та один утримався.

Про це повідомляє Euronews.

Раніше лише уряд Естонії погодився визнавати одностатеві союзи, зареєстровані в інших державах. Водночас в Угорщині розмови про гомосексуальність перед дітьми караються штрафом.

Видання нагадало, що в липні 2022-го Верховний Суд Словенії заявив, що закон, який передбачає, що шлюб може бути укладений лише між чоловіком і жінкою є дискримінаційним. Згодом парламент зобов’язали внести зміни протягом шести місяців.

Проти рішення виступили представники Словенської демократичної партії, однак більшість депутатів підтримала легалізацію союзів ЛГБТК+.

Одностатеві шлюби в Україні

В липні 2022 року петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні підтримали більше ніж 25 тисяч громадян.

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію, зазначивши, що, відповідно до Закону України, “шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка”. Він наголосив, що в умовах воєнного стану неможливо внести зміни до Конституції.

Також раніше військовослужбовець Олександр Жуган – актор, який зараз разом зі своїм партнером служить у Збройних Силах України, наголосив на необхідності посиленої підтримки ЛГБТ-спільноти з боку влади. Він закликав поважати права кожного, водночас погодився, що суспільству ще досі потрібно більше інформації.