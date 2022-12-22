Про це інформує RTV SLO.
На урочистому засіданні парламенту з нагоди Дня незалежності та єдності нова президентка країни поклялася, що буде поважати конституційний лад, діятиме по совісті та працюватиме всіма силами на благо Словенії.
За її словами, світ, у який вона вступає як лідерка Словенії, “не є дружнім”. У Східній Європі вирує війна, літо пожеж і посухи позаду, країна входить у зиму з тривогою та холоднішими радіаторами. Вона перерахувала деякі з викликів: від кліматичної, продовольчої, енергетичної, охорони здоров’я та соціальної кризи до кризи ЗМІ та поляризації суспільства.
Головною загрозою Наташа Пірц Мусар назвала саме зміну клімату.
Вона наголосила, що наполегливо працюватиме для багатостороннього світового порядку та для міцності Європи, яка складається з демократичних та інклюзивних суспільств.
- Т.в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що у межах структури жінки-агентки показують “вищий пілотаж”. Він відзначив жіночу складову в агентурному апараті.
- 20 червня 2022 року Верховна Рада України ратифікувала Стамбульську конвенцію – як один з ряду заходів, необхідних для подальшої європейської інтеграції України. Ратифікація відбулась з умовами – Україна застерегла, що не бере на себе зобов’язань внести зміни до Конституції та Сімейного кодексу України, інших законів щодо інституту сім’ї, шлюбів, усиновлення та втручання у право батьків виховувати дітей відповідно до власних переконань. Спробуємо з’ясувати, що це все означає.