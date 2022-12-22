Наташа Пірц Мусар, яка 13 листопада була обрана президенткою республіки Сербія у другому турі виборів, сьогодні склала урочисту присягу. Приступаючи до виконання обов'язків у п'ятницю, вона стала першою жінкою-президентом.

Про це інформує RTV SLO.

На урочистому засіданні парламенту з нагоди Дня незалежності та єдності нова президентка країни поклялася, що буде поважати конституційний лад, діятиме по совісті та працюватиме всіма силами на благо Словенії.

За її словами, світ, у який вона вступає як лідерка Словенії, “не є дружнім”. У Східній Європі вирує війна, літо пожеж і посухи позаду, країна входить у зиму з тривогою та холоднішими радіаторами. Вона перерахувала деякі з викликів: від кліматичної, продовольчої, енергетичної, охорони здоров’я та соціальної кризи до кризи ЗМІ та поляризації суспільства.

Головною загрозою Наташа Пірц Мусар назвала саме зміну клімату.

Вона наголосила, що наполегливо працюватиме для багатостороннього світового порядку та для міцності Європи, яка складається з демократичних та інклюзивних суспільств.