Про це повідомило Delo.
За даними видання, російські агенти мали громадянство однієї з південноамериканських країн. За неофіційною інформацією, принаймні один мав аргентинське громадянство. Обидва іноземці працювали під фальшивими іменами.
Співробітники Служби розвідки і безпеки затримали їх в орендованому офісі в офісній будівлі у люблянському районі Бежиград. Вважається, що вони перебували на службі російської військової розвідки ГРУ і працювали за програмою “сплячих агентів”.
Зазначено, що більшість таких агентів мають фальшиві документи і громадянство третіх країн. Зокрема нерідко вони з країн Південної Америки.
Окружна державна прокуратура в Любляні розпочала досудове провадження за зверненням словенської Служби розвідки і безпеки. Підозрюваним може загрожувати до восьми років позбавлення волі через шпигунство й надання неправдивих відомостей.
- Служба безпеки України розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства з початку повномасштабного вторгнення РФ. Понад 340 з них вже скерували до суду.
- У Польщі направили до суду обвинувальний акт проти громадян Росії та Білорусі. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ).
- У Німеччині за підозрою у співпраці з Росією затримано співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND). Йдеться, що він міг передавати Москві дані про Україну.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.