У Любляні (Словенія) викрито двох іноземних громадян, які шпигували на користь Росії. Співробітники Служби розвідки і безпеки затримали їх.

Про це повідомило Delo.

За даними видання, російські агенти мали громадянство однієї з південноамериканських країн. За неофіційною інформацією, принаймні один мав аргентинське громадянство. Обидва іноземці працювали під фальшивими іменами.

Співробітники Служби розвідки і безпеки затримали їх в орендованому офісі в офісній будівлі у люблянському районі Бежиград. Вважається, що вони перебували на службі російської військової розвідки ГРУ і працювали за програмою “сплячих агентів”.

Зазначено, що більшість таких агентів мають фальшиві документи і громадянство третіх країн. Зокрема нерідко вони з країн Південної Америки.

Окружна державна прокуратура в Любляні розпочала досудове провадження за зверненням словенської Служби розвідки і безпеки. Підозрюваним може загрожувати до восьми років позбавлення волі через шпигунство й надання неправдивих відомостей.