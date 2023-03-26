У Словенії затримали подружжя нібито з Аргентини. Чоловік та жінка мали дітей та займались шпигунством на користь РФ. Наприкінці січня словенські ЗМІ повідомили про арешти, пов’язуючи їх з російською розвідкою. Джерела в Любляні зазначили, що пара насправді була елітними російськими шпигунами, відомими як "нелегали".

Про це повідомляє The Guardian.

Арешти відбулися після того, як Словенія отримала повідомлення від іноземної розвідки.

23 березня міністерка закордонних справ Таня Файон підтвердила ці заяви, повідомивши журналістам, що заарештована пара насправді є громадянами Росії, а не аргентинцями.

На відміну від “легальних” офіцерів російської розвідки, які маскуються під дипломатів у російських посольствах по всьому світу, нелегали діють без будь-яких видимих ​​зв’язків з Москвою. Їх роками навчають видавати себе за іноземців, а потім відправляють за кордон для збору розвідданих. У багатьох є діти, які не підозрюють, що їхні батьки росіяни.

Підозрювані є членами іноземної розвідки, які використовували незаконно отримані іноземні документи посвідчення особи, аби таємно збирати інформацію”, — зазначив речник поліції Драго Менегалія.

Після прибуття до країни пара створювала видимість активної діяльності. Марія Майєр відкрила онлайн-галерею, а Людвіг Гіш керував IT-стартапом.

Чоловік використовував аргентинський паспорт, у якому стверджувалося, що він народився в Намібії в 1984 році. Він керував компанією DSM&IT, що пропонувала програмне забезпечення для впорядкування скриньок електронної пошти, блокування вірусів, зловмисного програмного забезпечення та спаму.

Друг подружжя, який завантажив пробну версію програмного забезпечення, зауважив, що сумнівається, що хтось заплатить за таку послугу.

Мене це не дуже вразило. Він на п’ять років відставав від сучасних технологій у Європі чи навіть від того, що зроблено в Росії”.

Ідеальний нелегал – це людина середньої зовнішності, яка не привертає уваги та не жадає зовнішнього схвалення. Подружжя зі Словенії, здається, ідеально вписалося в цю форму.

Вона була сірою мишкою”, — наголосив один словенський художник, який кілька разів зустрічався з Маєр та її дітьми.

Подружжя розмовляло вдома іспанською, а більшість своїх соціальних контактів вели англійською, стверджуючи, що приголосні словенської мови були надто складними для них, щоб освоїти їх. Можливо, вони думали, що російський акцент може бути більш помітним в цій мові.

Словенія зі слабшим контррозвідувальним середовищем, ніж багато інших європейських країн, але розташована в межах Шенгенської зони вільного пересування, була ідеальною базою для пари, щоб мати змогу подорожувати більшою частиною Європи без прикордонних перевірок.

Після вторгнення в Україну західні країни видворили сотні “легальних” шпигунів, які працювали в посольствах по всій Європі під дипломатичним прикриттям. Можливо, це змусило Москву більше покладатися на нелегалів, а також на інші неформальні мережі.

Файон заявила, що влада продовжила термін затримання заарештованої пари, і що вона викликає посла Росії в Словенії для обговорення справи.