Про це йдеться в матеріалі #Букв “Павлюківські проти коломойських: як “Слуги народу” списки ділять”.
Так, на питання, скільки невдоволених списками кандидатів є у фракції, співрозмовники в партії “СН” кажуть, що до десятка.
“Деяких вдалось заспокоїти шляхом водіння “пошепотіти” до Шефіра, але тепер невдоволені куратори”, – додав він.
Слід зазначити, що напередодні фотокореспондент #Букв зафіксував переписку, де голову комітету місцевого самоврядування Олександра Клочка звинувачують у зміні списку на Житомирщині.
Зокрема, в офіційному чаті “Слуги народу” депутат від Житомирщини скаржився, що обласна організація після “багаторазового погодження списків кандидатів, колективних походів в ОП, після прийняття компромісних рішень, з якими погодились усі сторони, після проведення партійної конференції та зачитування списку (щоб ніхто нікого не кинув) списки змінили заднім числом і нишком”.
Крім того, в матеріалі #Букв йдеться, що за заявою про продаж списків на Київщині, яку зробив нардеп Микола Галушко, стоїть боротьба груп олігарха Ігоря Коломойського і спонсора президентської кампанії Володимира Зеленського Іллі Павлюка
“Це конфлікт між павлюківськими та бородатими(так позаочі називають групу Коломойського). Вони давно вже там ділять область. Тепер от за списки взялися”, – зазначило джерело в партії.
- Раніше голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко пояснив, чому змінили список кандидатів від політсили на вибори до Київради.