У фракції "Слуга народу" наразі триває до 10 конфліктів навколо списків кандидатів на місцевих виборах.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Павлюківські проти коломойських: як “Слуги народу” списки ділять”.

Так, на питання, скільки невдоволених списками кандидатів є у фракції, співрозмовники в партії “СН” кажуть, що до десятка.

“Деяких вдалось заспокоїти шляхом водіння “пошепотіти” до Шефіра, але тепер невдоволені куратори”, – додав він.

Слід зазначити, що напередодні фотокореспондент #Букв зафіксував переписку, де голову комітету місцевого самоврядування Олександра Клочка звинувачують у зміні списку на Житомирщині.

Зокрема, в офіційному чаті “Слуги народу” депутат від Житомирщини скаржився, що обласна організація після “багаторазового погодження списків кандидатів, колективних походів в ОП, після прийняття компромісних рішень, з якими погодились усі сторони, після проведення партійної конференції та зачитування списку (щоб ніхто нікого не кинув) списки змінили заднім числом і нишком”.

Крім того, в матеріалі #Букв йдеться, що за заявою про продаж списків на Київщині, яку зробив нардеп Микола Галушко, стоїть боротьба груп олігарха Ігоря Коломойського і спонсора президентської кампанії Володимира Зеленського Іллі Павлюка

“Це конфлікт між павлюківськими та бородатими(так позаочі називають групу Коломойського). Вони давно вже там ділять область. Тепер от за списки взялися”, – зазначило джерело в партії.