Про це повідомляє інформагентство “Інтерфакс-Україна”.

“Тут будуть і депутати працювати, і їх помічники. Тут можна проводити ділові зустрічі”, – розповіла Кравчук.

Зокрема, хаб знаходиться в конгрессно-виставковому центрі “Парковий”, недалеко від урядового кварталу в Києві.

У приміщенні є інтернет, робочі місця, які можна використовувати для ділових переговорів, так як вони розділені стильними перегородками. Приміщення хабу – просторе, з панорамними вікнами на Дніпро.

За словами Кравчук, в хабі можливо введуть постійну акредитацію журналістів.

Крім того, вона показала “освітній центр”, який представляє з себе простору залу, приблизно на 100 -120 місць, в якій розміщений великий монітор і є необхідна апаратура для проведення тренінгів. За словами заступника голови фракції, саме тут будуть проходити навчання представників об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Вона також додала, що сьогодні тут починається дводенний тренінг для голів ОТГ і депутатів місцевих рад щодо децентралізації.