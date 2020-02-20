У народних депутатів від фракції "Слуги народу" зірвалася зустріч з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

Про це повідомляють #Букви.

Кореспонденту #Букв вдалося сфотографувати переписку в чаті “слуг народу” на телефоні Олени Шуляк, з якої випливає, що сьогодні ввечері мала відбудутися зустріч депутатів і Гончарука.

Однак через те, що прем’єр полетів до Нових Санжар, де готуються прийняти евакуйованих з Китаю українців, зустріч скасували.

Крім того, депутати також повідомили #Буквам, що у них так і не було зустрічі з прем’єром до його завтрашнього звіту в Парламенті.