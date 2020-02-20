Про це повідомляють #Букви.
Кореспонденту #Букв вдалося сфотографувати переписку в чаті “слуг народу” на телефоні Олени Шуляк, з якої випливає, що сьогодні ввечері мала відбудутися зустріч депутатів і Гончарука.
Однак через те, що прем’єр полетів до Нових Санжар, де готуються прийняти евакуйованих з Китаю українців, зустріч скасували.
Крім того, депутати також повідомили #Буквам, що у них так і не було зустрічі з прем’єром до його завтрашнього звіту в Парламенті.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.