Народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов заразився коронавірусом.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

За її словами, у нардепа – легкі симптоми захворювання.

“З‘явилась підтверджена інформація, що тест виявив COVID-19 у нашого колеги з “СН” Юрія Арістова. Він почувається нормально, симптоми легкі. Епідемслужба зараз з‘ясовує коло близьких контактів. Бажаємо Юрію швидкого одужання!” – зазначила Кравчук.

Інформацією про Арістова вона доповнила свій пост про плани щодо відновлення роботи Парламенту. Так, раніше Кравчук написала, що за кілька останніх днів на коронавірус були протестовані 87 співробітників Парламенту, з них – 53 депутата, і всі результати були негативними.

Тестування проводилося після того, як коронавірус виявили у нардепа від “Батьківщини” Олега Мейдича. У зв’язку з цим в Раді скасували пленарні засідання 21 і 22 травня.

Кравчук прогнозувала, що Парламент зможе повернутися до пленарного режиму роботи вже з 2 червня.

Варто зазначити, що про зараження Арістова коронавірусом також повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.