Народна депутатка від партії "Слуга народу", заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що до другого читання депутати оновлять текст закону "Про медіа", виправлять технічні помилки та зроблять уточнення формулювань.

Про це нардепка розповіла у коментарі “Детектору медіа”.

Цей варіант представлять після розгляду на комітеті з питань гуманітарної та інформполітики.

“Правки точно будуть. Ми побачили технічні помилки, зробимо уточнення формулювань, щоб не було різночитання у колег — з приводу навіть оцих 10 відсотків від 40, щоб не було вже жодних дискусій: як обраховується оце відхилення від квоти на радіо, яке без штрафу”, — зазначила Кравчук.

За її словами, депутати також чекатимуть висновку Європейської комісії, якісь правки можуть бути від європейців.

Окрім цього, час подання правок збільшили з двох тижнів до трьох — до 21 дня.

Тож, за словами депутатки, більш коректно говорити про правки ближче до закінчення цього терміну. Варіант, який буде підготовлений до другого читання, буде готовий уже після розгляду на комітеті.

30 серпня Верховна Рада у першому читання підтримала проєкт закону “Про медіа” №2693-д. 233 народних депутати проголосували законопроєкт.

Зокрема законопроєктом запропонували:

увідповіднити до вимог та критеріїв Директиви Європейського Союзу про аудіовізуальні медіапослуги визначення термінів “європейський продукт”, “європейська студія-виробник”, “національний продукт”, “незалежна студія-виробник”;

посилити процедуру захисту авторських та суміжних прав;

з-поміж суб’єктів, на які поширюється регулювання Закону “Про медіа”, вилучити іноземні нелінійні медіа та іноземні платформи спільного доступу до інформації (зокрема, Netflix, Amazon Prime Video);

вилучити положення про обов’язковість трансляції радіоканалів, телеканалів, каталогів програм, які походять з країн, що є сторонами Європейської конвенції про транскордонне телебачення чи державами-членами Європейського Союзу, офіційними мовами цих держав;

встановити заборону усім особам, зареєстрованим в офшорних зонах, брати участь у постачанні електронних комунікаційних послуг.

29 серпня 34 депутати із п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Руслана Стефанчука із закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт “Про медіа”. Нардепи наголосили, що Гуманітарний комітет має ще раз його розглянути та “усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з РФ”.

За словами нардепа Володимира В’ятровича, у тексті, що винесли на перше читання:

скасовується ухвалена у червні конституційною більшістю парламенту заборона на трансляцію фонограм, аудіограм та кліпів російських співаків;

нівелюється перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, який упродовж 7 років є дієвим інструментом захисту України від фільмів, серіалів, концертів, гастролей за участі осіб, що підтримують російську агресію;

знижується рівень контролю за українською мовою фільмів, дозволяється практично безкарне порушення 10% квоти на українські пісні на радіо;

робляться недієвими норми, які забороняють позитивне висвітлення органів влади держави-агресора.

На думку депутатів, профільний комітет мав би повернутися до розгляду законопроєкту і внести до тексту зміни, які б гарантували збереження цих механізмів.

Законопроєкт № 2693-д “Про медіа” зареєстрували у Верховній Раді ще 27 грудня 2019 року, у травні 2020 року парламент відправив його на повторне перше читання. Новий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам.

23 серпня гуманітарний комітет Верховної Ради проголосував за те, щоб рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроєкт про медіа. Тоді Микола Княжицький зазначив, що на головування нардепам хочуть внести суперечливий проєкт закону, який відкидає Україну від членства у Євросоюзу, а, що найголовніше – навмисно скасовує норми на підтримку української мови і культури.

Своєю чергою, громадянський рух “Відсіч” вже опублікував заяву з критикою окремих положень законопроєкту, які, за його даними, містять чимало послаблень для російськомовної медіаіндустрії.

Так, законопроєктом можуть скасувати важливі норми закону “Про кінематографію”, які забороняють популяризацію і пропаганду російських органів та створення позитивного образу їх працівників (зокрема колишніх і позаштатних).

Що також важливо, чинний закон “Про кінематографію” містить важливу норму про заборону приниження чи зневажання української мови у фільмах. За даними “Відсічі”, проєкт закону “Про медіа” цю норму скасовує.

Окрім цього, проєкт містить чимало інших послаблень і погіршень, вигідних російськомовній медіаіндустрії та абсолютно невигідних і невідповідних національним інтересам України та настроям суспільства.

Водночас схвалення проєкту закону “Про медіа” є одним із критеріїв, необхідних для початку процедури вступу України до ЄС.