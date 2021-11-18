Про це повідомили народні депутати Мар’ян Заблоцький та Наталія Піпа.
Пульт почав диміти у нардепа Артема Нагаєвського з фракції “Слуга народу”. Після цього його колега за фракцією Єгор Чернєв почав гасити пульт вогнегасником.
Коли спікер парламенту Руслан Стефанчук побачив дим, то оголосив перерву в роботі Ради.
Потім до сесійної зали зайшли представники ДСНС.
Наразі Верховна Рада відновила роботу.
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17 березня 2021 року у Верховній Раді України під час засідання вже горів пульт для голосування. Через це оголошувалася перерва.
- У Верховній Раді України із 2 березня почали використовувати в залі засідань сенсорну кнопку, що зчитує відбиток пальця нардепів.
- За новими правилами голосування у ВР, спочатку натискається сенсорна кнопка, а потім кнопки “за”, “проти”, “утримався”. Поки не закінчився час голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. Тобто одночасно треба тримати дві кнопки: сенсорну і кнопку голосування.