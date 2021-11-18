Під час позачергового засідання Верховної ради України в одного з народних депутатів задимівся пульт для голосування.

Про це повідомили народні депутати Мар’ян Заблоцький та Наталія Піпа.

Пульт почав диміти у нардепа Артема Нагаєвського з фракції “Слуга народу”. Після цього його колега за фракцією Єгор Чернєв почав гасити пульт вогнегасником.

Коли спікер парламенту Руслан Стефанчук побачив дим, то оголосив перерву в роботі Ради.

Потім до сесійної зали зайшли представники ДСНС.

Наразі Верховна Рада відновила роботу.

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17 березня 2021 року у Верховній Раді України під час засідання вже горів пульт для голосування. Через це оголошувалася перерва.