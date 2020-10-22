Про це розповів в інтерв’ю виданню LB.ua нардеп від “Слуги народу”, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку Микита Потураєв.

“Вважаю, що на місцях будуть складатися ситуативні союзи. Але не коаліції. Адже коаліція створюється тільки в Парламенті. У місцевих радах цього немає. Хоча навіть у Парламенті, як відомо, за наші законопроєкти голосує і “Європейська Солідарність”, і ОПЗЖ. А в деяких випадках з нами голосує тільки “ЄС”, а ОПЗЖ – не голосує. Або навпаки. Так що, конфігурації, які складуться в місцевих радах, будуть різними”, – наголосив Потураєв.

За прогнозами нардепа, на заході України фракції “Слуги народу” будуть у меншій кількості, а в центральних регіонах зайде більше людей.

“Так, на заході, можливо, фракції “Слуги” будуть у меншій кількості. В центрі – зайде більше людей. Але це ніякий не програш”, – упевнений Потураєв.

Він запевнив, що в партії “поставляться спокійно” до результатів місцевих виборів.