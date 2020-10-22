Про це розповів в інтерв’ю виданню LB.ua нардеп від “Слуги народу”, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку Микита Потураєв.
“Вважаю, що на місцях будуть складатися ситуативні союзи. Але не коаліції. Адже коаліція створюється тільки в Парламенті. У місцевих радах цього немає. Хоча навіть у Парламенті, як відомо, за наші законопроєкти голосує і “Європейська Солідарність”, і ОПЗЖ. А в деяких випадках з нами голосує тільки “ЄС”, а ОПЗЖ – не голосує. Або навпаки. Так що, конфігурації, які складуться в місцевих радах, будуть різними”, – наголосив Потураєв.
За прогнозами нардепа, на заході України фракції “Слуги народу” будуть у меншій кількості, а в центральних регіонах зайде більше людей.
“Так, на заході, можливо, фракції “Слуги” будуть у меншій кількості. В центрі – зайде більше людей. Але це ніякий не програш”, – упевнений Потураєв.
Він запевнив, що в партії “поставляться спокійно” до результатів місцевих виборів.
- За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: “Слуга народу” 16,7%, “Опозиційна платформа – За життя” – 13,5%, “Європейська солідарність” – 13,2%, “Батьківщина” – 8,6% та “За майбутнє” – 7,4%. Відтак, “слуги” не отримують більшості на виборах.
- Згідно з даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), з квітня нинішнього року рейтинг партії “Слуга народу” впав на 11,1 %, а “Європейської солідарності” виріс на 2,6 %.