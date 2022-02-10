Про це повідомила голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк в інтерв’ю для “Радіо Свобода”.

Раніше журналісти “Української правди” оприлюднили розслідування ДТП за участі тоді ще нардепа партії “Слуга народу” Олександра Трухіна. На відео він після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, зокрема пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

У Конституції Україна є норма, згідно з якою можна позбавити мандата, якщо депутат вийшов із фракції своєї партії, однак законодавство створює певний простір для її різночитання.

Якщо немає законодавчих підстав його відкликати й забрати в нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його ніяким чином забрати. Залишаться він депутатом чи ні, залежатиме від того, наскільки він вважає, що його поведінка була негідною і наскільки він може здати сам мандат”, – заявила Шуляк.

У статті 81 Конституції України зазначено, що повноваження народного депутата можна припинити у разі:

складення повноважень за особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України зі складу такої фракції;

його смерті.

Також Шуляк додала, що розраховує на совість Трухіна. Вона зауважила, що чи залишиться він нардепом, залежатиме від того “наскільки він вважає, що його поведінка була негідною, і наскільки він може здати сам мандат”.