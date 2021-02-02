У фракції "Слуги народу" оцінюють своїх народних депутатів за параметром "деструктивність".

Зазначений факт вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Своєрідний рейтинг формується в спеціальному мобільному застосунку “слуг”, в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. У ньому ж проводилося опитування з приводу виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції.

У цьому застосунку вказана і результативність законодавчої роботи “слуг”: складено своєрідний рейтинг. Одним із параметрів оцінки роботи “слуг” є “деструктивність”.

Судячи з фото, до “антирейтингу” за параметром “деструктивність” потрапили нардепи Максим Бужанський, Олексій Мовчан, Олександр Трухін (вони числяться під номерами 1 – 3 в цьому “антирейтингу”).

А, наприклад, нардеп Володимир Захарченко за параметром “деструктивність” знаходиться на 219 місці.