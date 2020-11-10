У партії "Слуга народу" оголосили, що "виграли вибори за кількістю депутатських мандатів" по всій країні.

Про це йшлося сьогодні на брифінгу “слуг” за підсумками місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня, повідомляють #Букви.

“Партія “Слуга народу” виграла ці вибори за кількістю депутатських мандатів по країні. На карті ви можете бачити, які регіони більш зелені – там більше наших депутатів, які менш зелені – там менше. Але в середньому менше 100 депутатів у нас тільки в Луганській області”, – оголосив на брифінгу голова партії Олександр Корнієнко.

Він уточнив, що ці дані базуються на приблизно 90-95% порахованих результатів виборів.

Корнієнко також повідомив, що рекордсменом стала Дніпропетровська область, де партія матиме 651 депутата місцевих рад (близько 23,5 – 24% від усіх обраних депутатів в області).

За даними “Слуги народу”, загалом по країні було обрано 6093 депутати від “СН”.

Також повідомляється про обрання 223 сільських, селищних і міських голів від “Слуги народу”. Найбільше – в Миколаївській та Харківській областях (понад 30% від загальної кількості обраних голів населених пунктів).

За словами Корнієнка, в цілому по країні кількість обраних депутатів і голів від “Слуги народу” становить понад 14% від усіх обраних (близько 15% – депутати, близько 14,5% – голови).

Своєю чергою голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія висловив думку, що багато партій нібито “вдаються до маніпуляцій, порівнюючи парламентські вибори 2019 року з цими місцевими виборами”.

“Це неправильна позиція. Парламентські вибори були фактично наслідком виборів президента, і в них не могли фізично брати участь десятки регіональних проєктів, які зараз отримали потужні позиції на місцевих виборах. Нинішні місцеві вибори треба порівнювати з попередніми, які були 5 років тому”, – заявив Арахамія.

На його думку, деякі політсили нібито таким чином приписують собі зростання рейтингу, хоча насправді “рейтинг впав” (як приклад він навів результати партії ОПЗЖ у Миколаївській області).

У “Слузі народу” розраховують на перемогу своїх кандидатів у другому турі виборів мера в ряді міст (наприклад, у Полтаві, Ужгороді, Нікополі).

Якими є дані ЦВК

Варто зазначити, що на сайті Центральної виборчої комісії опубліковані ще не всі результати місцевих виборів.

Наразі, згідно з даними на сайті ЦВК, обраними від “Слуги народу” офіційно визнано 4349 депутатів місцевих рад (або 14,36% загальної кількості).

Обраними від ВО “Батьківщина” визнано 3181 депутата (10,51%), а від партії “За майбутнє” – 2897 депутатів (9,57%).

Обраними від “Європейської Солідарності” визнано 2466 депутатів місцевих рад (8,14%).

Обраними від ОПЗЖ визнано 2506 депутатів (8,28%).

Водночас “Слуга народу” упустила першість у багатьох облрадах.

Наприклад, у Вінницькій облраді найбільшу кількість мандатів отримала партія “Українська стратегія Гройсмана”, на другому місці – “Європейська Солідарність” (“Слуга народу” лише четверта).

У Волинській обласній раді партія “Слуга народу” – також четверта за кількістю обраних депутатів, у Закарпатській облраді – друга, в Івано-Франківській облраді – шоста, у Львівській облраді – друга (9 мандатів, а лідирує “Європейська Солідарність” з 28 мандатами), у Миколаївській облраді – друга (після ОПЗЖ), у Рівненській облраді – друга (після “Європейської Солідарності”), в Тернопільській облраді – четверта, в Харківській облраді – третя, в Хмельницькій облраді – третя, в Черкаській облраді – друга, в Чернігівській облраді – третя.

Виняток поки що становлять Дніпропетровська облрада, Житомирська облрада, Сумська облрада (там “слуги” отримали найбільше мандатів серед партій).

У багатьох міських радах обласних центрів “слуги народу” також посідають далеко не перші місця (а в деякі взагалі не потрапили – як, наприклад, у Львові).

Уже відомо, що до Київської міської ради пройшли сім партій, і за кількістю голосів виборців лідирує “Європейська Солідарність” (а на другому місці – УДАР). “Слуга народу” – лише п’ята. Стосовно виборів мера Києва, то на них з великим відривом переміг чинний столичний голова Віталій Кличко.

У Вінниці переміг чинний мер Сергій Моргунов (“Українська стратегія Гройсмана”).

У Луцьку кандидат від “слуг” не пройшов до другого туру виборів, як і в Дніпрі, Краматорську, Одесі, Рівному, Сумах, Херсоні, Черкасах.

Стосовно решти обласних центрів, то: в Житомирі перемагає Сергій Сухомлин (“Пропозиція”); в Запоріжжі – Володимир Буряк (Партія Буряка “Єднання”); в Івано-Франківську – Руслан Марцінків (ВО “Свобода”); в Кропивницькому – Андрій Райкович (“Пропозиція”); в Тернополі – Сергій Надал (ВО “Свобода”); в Харкові – Геннадій Кернес (“Блок Кернеса – Успішний Харків”); у Чернігові – Владислав Атрошенко (партія “Рідний дім”).