Верховна Рада України може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб, серед іншого, ухвалити законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.

Про це розповів в ефірі телеканалу “Україна 24” голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформують #Букви.

Так, відповідаючи на запитання, чи збереться Рада на позачергове засідання, щоб ухвалити зазначений законопроєкт, нардеп заявив:

“Я переконаний, що збереться. Орієнтовно це дата 25 серпня. Але це ще не офіційна інформація. І я переконаний, що ми підтримаємо цю ініціативу президента”.

При цьому Гетманцев не зміг уточнити, чи вніс уже президент Володимир Зеленський подання про скликання позачергового засідання.

“Мені невідомо, чи вніс президент або не вніс подання (про проведення позачергового засідання, – ред.), але час для цього є. І ми, швидше за все, зберемося, щоб прийняти цей та інші закони”, – розповів нардеп.

(На відео – з 1 год. 27 хв.)

Інформацію про те, що засідання може відбутися 25 серпня, підтвердила і заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

“Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутися, і швидше за все відбудеться, позачергова сесія Парламенту з основним питанням: голосування за законопроєкт, який дозволить збільшити мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень з 1 вересня. Це необхідно ухвалити ще в серпні, і тому потрібна позачергова сесія”, – заявила Кравчук агентству “Інтерфакс-Україна”.

Минулого тижня заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що Верховна Рада може провести позачергову сесію наприкінці серпня, на якій розгляне внесення змін до бюджету для підвищення мінімальної зарплати до 5 000 гривень з 1 вересня.

Володимир Зеленський вже подав на розгляд до Верховної Ради відповідний законопроєкт “Про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік”.