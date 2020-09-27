У партії "Слуга народу" відреагували на заяву народного депутата Миколи Галушко про те, що всі місця в їхньому списку в окрузі №97 у Київській області продано.

Таке повідомлення з’явилося на сторінці політсили у Facebook.

“26 вересня згаданий депутат виклав у соцмережі відеозвернення до Президента України, в якому зазначив, що всі місця в списку “Слуги Народу” на окрузі № 97 у Київській області нібито були продані. Це дуже серйозні звинувачення, оскільки “договорняки” та торгівля місцями у списках суперечать моральним принципам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки”, – йдеться у повідомленні.

При цьому в партії заявили, що перевірять і інформацію від народного депутата від “Слуги народу” Олександра Дубинського, який повідомив про зустріч Галушка з опонентами партії на окрузі №97 і намір включити їх людей у список на місцевих виборах.

Також в політсилі додали, що коли від депутата надійде офіційна письмова заява про вихід з партії, керівні органи розглянуть її у відповідному до статуту порядку. Там підкреслили, що про вихід Галушка з фракції “Слуга Народу” в парламенті не йдеться.