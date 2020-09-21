Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, чому змінили список кандидатів від політсили на вибори до Київради.

Про це нардеп розповів виданню LB.ua.

“Формально-юридично наша конференція з висування кандидатів до Київради відбулася в неділю об 11 годині. Пізніше, у внутрішньому дворику Київського університету імені Шевченка, це була вже друга, більш урочисто-офіційна частина”, – сказав парламентарій.

“В ході церемонії у дворі червоного корпусу на сцену виходили як представники “першої десятки”, так і лідери по округах. Чинне виборче законодавство є новим як для нас, так і для інших наших колег, ми всі “вчимося на ходу буквально”, – зазначив Корнієнко.

За його словами, лідери округів – за фактом кампанії – можуть ще “підтягнутися”, забезпечивши собі місце в міськраді.

“Ті, хто виходять на сцену, майже напевно стануть депутатами. І це стосується не тільки Києва, а й інших міст, де вже пройшли місцеві конференції – їх було близько 15”.

Що стосується проведення партійної конференції у внутрішньому дворі университету ім. Шевченка, що прямо суперечить статті 31-ї “Про вищу освіту”, то голова партії “Слуга народу” зазначив: “Червоний корпус – знакова для столиці локація. А ми виступаємо за нову якість столиці – без незаконних забудов, порушень, тощо”.

На зауваження про те, що на понеділок вже анонсовані відповідні студентські акції протесту, Корнієнко додав: “Якщо будуть які-небудь санкції (якщо мали місце порушення, – ред.), ми готові”.