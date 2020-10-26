Про це Кравчук сказала в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Також вона запевнила, що суттєвих порушень у проведенні опитування не було.

“Я думаю, що ми зробимо певні висновки щодо організації процесу. Те, що ми бачили, наприклад, представник ОПОРИ голосував кілька разів, це, звичайно, винятки, які потрапляють у медіа, але більшість голосували по одному разу й порушень не було. Крім того, є екзит-пол, який і був для того, щоб результати можна було перевірити офіційними результатами. Тому я думаю, що офіційні результати, які, напевно, будуть сьогодні оприлюднені, ближче до вечора, повинні співпасти з результатами екзит-полу в межах похибки 2-3%”, — сказала Кравчук.