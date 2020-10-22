Про це розповів в інтерв’ю виданню LB.ua нардеп від “Слуги народу”, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку Микита Потураєв.

“Перспективи партії “Слуга народу”, я б сказав так, не туманні, вони досить конкретні. Думаю, що на наступних виборах, коли б вони не відбулися, від “Слуги народу” піде як мінімум 2, а то і 3 сили. Одна з них буде безпосередньо “Слуга народу”, а дві або як мінімум одна – нова сила”, – зазначив Потураєв.

Він уточнив, що в партії вже сьогодні “є центристська група” (як відзначають журналісти LB.ua, очевидно, маються на увазі люди, орієнтовані на спікера ВР Дмитра Разумкова).

“У партії і сьогодні є центристська група. Вона цілком реформаторська, але як би з таким, трохи лівим ухилом. Є безумовні правоцентристи, до яких я і себе відношу”, – розповів Потураєв.

Нардеп підтвердив, що сьогодні фракція “слуг” переживає процес “фрагментації на групи” впливу.

“Група Павлюка – це взагалі окремо, вони не мають відношення ні до лівого центру, ні до правого центру. Так, є лівоцентристи, правоцентристи, є ті, хто орієнтується безпосередньо на президента. І тут як він їм скаже, так вони власне і будуть себе позиціонувати. Скаже, що тепер ми соціалісти, значить, будуть соціалістами. Скаже, що тепер знову лібертаріанці, будуть знову лібертаріанцями. Не має жодного значення”, – повідомив народний обранець.