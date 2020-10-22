Кандидати в мери від "Слуги народу" від початку програвали діючим мерам українських міст на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Про це заявив в інтерв’ю виданню LB.ua нардеп від “Слуги народу”, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку Микита Потураєв.

Він, зокрема, пов’язує подібну ситуацію з несвоєчасним початком підготовки “слуг” до виборів. Крім того, Потураєв зазначив, що кандидати від “Слуги народу” “конкурують із результатами успішної реформи” децентралізації.

“Від початку було абсолютно зрозуміло, що, почавши підготовку до виборів влітку 2020 року, ми не переграємо діючих мерів. Тим більше, що вони за останні роки одержали приголомшливі можливості в умовах децентралізації. Тому незалежні кандидати не мають жодних шансів, як і кандидати від інших партій теж. Тому що наші кандидати в мери конкурують із конкретними результатами навіть не діючих голів міст або громад – вони конкурують із результатами успішної реформи. У цьому сенсі політичної конкуренції тут немає. А така конкуренція на місцевому рівні з’явиться, я думаю, вже в наступному політичному циклі”, – наголосив Потураєв.

Він висловив думку, що підготовку до місцевих виборів “Слузі народу” варто було розпочинати ще на початку 2020 року.

“Я, наприклад, від початку говорив, що до місцевих виборів треба було почати підготовку ще на початку 2020 року. І говорив про це неодноразово. Але були інші завдання”, – заявив нардеп.