У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити продаж алкоголю і сигарет у супермаркетах.

Йдеться про документ № 5805, який був зареєстрований у ВР 19 липня.

Повна назва законопроєкту – “Про внесення змін до закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального” щодо реалізації алкогольної та тютюнової продукції у спеціалізованих магазинах”.

Його ініціатором є народний депутат від “Слуги народу” Георгій Мазурашу.

Зараз документ опрацьовується в комітеті.

Згідно із законопроєктом, пропонується:

1. Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння “у приміщеннях торговельних організацій, що здійснюють торгівлю продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами”.

2. Продаж вищезгаданого здійснювати “виключно у спеціалізованих стаціонарних торгівельних точках (магазинах), де інші товари, крім перелічених, не продаються”.

3. За порушення заборони запроваджується штраф у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на час сплати штрафу (зараз це 23 790 гривень).

Причиною такої ініціативи автор законопроєкту називає шкідливий вплив алкоголю та тютюну на організм.

“Зрозумілим є прагнення людства мінімізувати негативний вплив на здоров’я людей через зловживання алкоголем і курінням. І реалізація алкогольної та тютюнової продукції у торгових точках, де продаються продукти харчування та інші товари повсякденного попиту, сприяє тому, що громадяни можуть купувати цю шкідливу для здоров’я продукцію, не маючи початкового наміру її придбати – просто тому, що вона багато разів потрапляє на очі і спрацьовує рекламний ефект”, – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.