Про це свідчать дані на порталі Верховної Ради.
Так, проєктом постанови №4234 пропонується внести зміни до постанови Верховної Ради України “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”.
Авторка проєкту постанови у Facebook написала таке:
“Нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків. Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину. Переконана: здоров’я та життя наших громадян важливіші за будь-яку політику!”
За її словами, основною метою цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України та забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій, зниження рівня загрози життю і здоров’ю населення.
Проєктом постанови Верховної Ради України №4234 пропонується скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови.
- Центральна виборча комісія ухвалила порядок голосування на місцевих виборах в Україні хворим на коронавірус та людям з симптомами грипу. В обох випадках українці зможуть взяти участь у голосуванні.