Народна депутатка від "Слуги народу" Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови, яким передбачається скасування повторного голосування на місцевих виборах через епідемію COVID-19.

Про це свідчать дані на порталі Верховної Ради.

Так, проєктом постанови №4234 пропонується внести зміни до постанови Верховної Ради України “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”.

Авторка проєкту постанови у Facebook написала таке:

“Нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків. Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину. Переконана: здоров’я та життя наших громадян важливіші за будь-яку політику!”

За її словами, основною метою цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України та забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій, зниження рівня загрози життю і здоров’ю населення.

Проєктом постанови Верховної Ради України №4234 пропонується скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови.