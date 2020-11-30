У разі введення повного локдауну в Україні міжнародне авіасполучення не буде припинено, однак деякі обмеження можливі.

Про це в етері “Апостроф TV” заявив народний депутат від фракції “Слуги народу” Юрій Камельчук.

“Наскільки я знаю, ніхто не збирається закривати повітряні шляхи, тобто люди зможуть вилітати за кордон. Тобто новорічний відпочинок вдасться тим, хто його планує”, — сказав він.

Однак, за словами Камельчука, обмеження перельотів в межах України, які були навесні цього року, можливі.