Про це в етері “Апостроф TV” заявив народний депутат від фракції “Слуги народу” Юрій Камельчук.
“Наскільки я знаю, ніхто не збирається закривати повітряні шляхи, тобто люди зможуть вилітати за кордон. Тобто новорічний відпочинок вдасться тим, хто його планує”, — сказав він.
Однак, за словами Камельчука, обмеження перельотів в межах України, які були навесні цього року, можливі.
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