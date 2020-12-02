Так він відповів на питання в інтерв’ю #Буквам, чи може національна валюта впасти до 30 гривень за долар.

“Є таке поняття як “валютні очікування”. Сам по собі коментар посадової особи, що має відношення до фінансів, може вплинути на курс валюти. Я не хочу чинити такого впливу. Але я не бачу поки що жодної підстави для того, щоб курс гривні скакав. Жодної не бачу підстави для цього”, — сказав депутат.

Він також не вважає непоправним, якщо країна не отримає транш МВФ.

“Нам буде складніше, нам знадобиться залучати кошти з інших джерел. Це в принципі нормально. Це те ж саме, що ми робимо в цьому році. В цьому році ми теж недоотримали гроші з МВФ. Відповідно, необхідно було залучити їх з інших джерел, що не було зроблено Мінфіном. Тому ми маємо деякі проблеми з виконанням видаткової частини бюджету зараз”, — зазначив Гетманцев.

“Бюджет це не даність – це план, який в ході виконання може змінюватися. Я переконаний, що у нас повинно бути фінансування МФВ. Але в разі якщо ми його не отримаємо, ми залучимо гроші з інших джерел: ми розмістимо ОВДП, наприклад. Все одно дефіцит буде профінансований, але, можливо, дорожче і складніше”, — вважає депутат.