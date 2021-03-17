Президент України Володимир Зеленський почав виходити з "теплої ванни", в яку він був свідомо кимось занурений.

Про це депутатка Верховної Ради від “Слуги народу” Єлизавета Богуцька розповіла в інтерв’ю інтернет-виданню “Цензор.net”.

За її словами, більшість депутатів партії бачить живцем, в основному, коли він приїжджає на збори фракції. При цьому близько 10-20 депутатів з ним постійно спілкуються.

“Основна маса – так. При цьому є ряд депутатів, порядку 10-20 чоловік, які з ним постійно спілкуються. Це ті депутати, які приймають стратегічні рішення з питань законодавства”, – повідомила вона.

У той же час Богуцька зазначила, що за півтора року Володимир Зеленський виріс як політик.

Нардепка підкреслила, що президент Зеленський почав виходити “з цієї теплої ванни, з цієї капсули, в яку він був занурений”.

“І, на мій погляд, в цю теплу ванну він був свідомо занурений кимось”, – додала “слуга народу”.