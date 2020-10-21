У «Слузі народу» відхрестилися від пропозиції нардепки Грищенко перенести другий тур виборів

Відповідна заява опублікована пресслужбою партії.
Як повідомлялося раніше, 21 жовтня народна депутатка від “Слуги народу” Тетяна Грищенко зареєструвала в парламенті проєкт постанови, яким передбачається скасування повторного голосування на місцевих виборах через епідемію COVID-19.
“Комітет виборців України” нагадав, що повторне голосування може бути призначено за три тижні після оголошення результатів у таких двох випадках:
- якщо у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали двоє або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
- до виборчого бюлетеня у день голосування було включено понад два кандидати на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) голови, і за результатами голосування у день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку більш ніж половину голосів виборців, які взяли участь в голосуванні.
У проєкті постанови йдеться, як зазначили в КВУ, прередусім про відтермінування другого туру виборів міських голів у великих містах.
КВУ вважає, що ця ініціатива суперечить Конституції України та порушує виборчі права громадян, оскільки таке відтермінування можливе тільки в умовах воєнного або надзвичайного стану.
У Комітеті також зауважили, що у разі прийняття постанови міста “фактично залишить без легітимної влади”. У зв’язку з цим КВУ закликав керівництво фракції “Слуги народу” дати роз’ясненні з цього приводу.
Незабаром відповідний допис з’явився на сторінках “Слуги народу” у соцмережах. В “СН” запевнили, що партія не пропонуватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу, а ініціатива Грищенко є її особистою думкою, яка не збігається з позицією “Слуги народу”.
“До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі”, — наголосили в партії.
- Раніше повідомлялось, що юридично в Україні не можна скасувати місцеві вибори. Існує лише можливість відтермінування на строк не більше 90 днів.