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У «Слузі народу» відхрестилися від пропозиції нардепки Грищенко перенести другий тур виборів

У партії "Слуга народу" назвали пропозицію нардепа Тетяни Грищенко провести другий тур місцевих виборів після карантину її "особистою думкою".

Середа, 21 жовтня 2020, 21:08

Відповідна заява опублікована пресслужбою партії.

Як повідомлялося раніше, 21 жовтня народна депутатка від “Слуги народу” Тетяна Грищенко зареєструвала в парламенті проєкт постанови, яким передбачається скасування повторного голосування на місцевих виборах через епідемію COVID-19.

“Комітет виборців України” нагадав, що повторне голосування може бути призначено за три тижні після оголошення результатів у таких двох випадках:

  • якщо у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали двоє  або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
  • до виборчого бюлетеня у день голосування було включено понад два кандидати на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) голови, і за результатами голосування у день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку більш ніж половину голосів виборців, які взяли участь в голосуванні.

У проєкті постанови йдеться, як зазначили в КВУ, прередусім  про відтермінування другого туру виборів міських голів у великих містах.

КВУ вважає, що ця ініціатива суперечить Конституції України та порушує виборчі права громадян, оскільки таке відтермінування можливе тільки в умовах воєнного або надзвичайного стану.

У Комітеті також зауважили, що у разі прийняття постанови міста “фактично залишить без легітимної влади”. У зв’язку з цим КВУ закликав керівництво фракції “Слуги народу” дати роз’ясненні з цього приводу.

Незабаром відповідний допис з’явився на сторінках “Слуги народу” у соцмережах. В “СН” запевнили, що партія  не пропонуватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу, а ініціатива Грищенко є її особистою думкою, яка не збігається з позицією “Слуги народу”.

“До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі”, — наголосили в партії.

  • Раніше повідомлялось, що юридично в Україні не можна скасувати місцеві вибори. Існує лише можливість відтермінування  на строк не більше 90 днів.
Теги: местные выборы, місцеві вибори, Слуга народу

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