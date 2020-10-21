У «Слузі народу» відхрестилися від пропозиції нардепки Грищенко перенести другий тур виборів

У партії "Слуга народу" назвали пропозицію нардепа Тетяни Грищенко провести другий тур місцевих виборів після карантину її "особистою думкою".

Відповідна заява опублікована пресслужбою партії.

Як повідомлялося раніше, 21 жовтня народна депутатка від “Слуги народу” Тетяна Грищенко зареєструвала в парламенті проєкт постанови, яким передбачається скасування повторного голосування на місцевих виборах через епідемію COVID-19.

“Комітет виборців України” нагадав, що повторне голосування може бути призначено за три тижні після оголошення результатів у таких двох випадках:

якщо у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали двоє або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

до виборчого бюлетеня у день голосування було включено понад два кандидати на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) голови, і за результатами голосування у день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку більш ніж половину голосів виборців, які взяли участь в голосуванні.

У проєкті постанови йдеться, як зазначили в КВУ, прередусім про відтермінування другого туру виборів міських голів у великих містах.

КВУ вважає, що ця ініціатива суперечить Конституції України та порушує виборчі права громадян, оскільки таке відтермінування можливе тільки в умовах воєнного або надзвичайного стану.

У Комітеті також зауважили, що у разі прийняття постанови міста “фактично залишить без легітимної влади”. У зв’язку з цим КВУ закликав керівництво фракції “Слуги народу” дати роз’ясненні з цього приводу.

Незабаром відповідний допис з’явився на сторінках “Слуги народу” у соцмережах. В “СН” запевнили, що партія не пропонуватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу, а ініціатива Грищенко є її особистою думкою, яка не збігається з позицією “Слуги народу”.

“До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі”, — наголосили в партії.