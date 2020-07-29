Партія "Слуга народу" на місцевих виборах у 2020 році вирішила замінити гасло "Зробимо їх разом", під яким у 2019 році проходила президентська кампанія Володимира Зеленського та парламентська кампанія самих "слуг".

Про це розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда” голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко.

Так, у відповідь на запитання, чи не буде основним гаслом кампанії “слуг” фраза “Зробимо їх разом втретє”, Корнієнко заявив:

“Ні, точно ні. Є кілька сенсів, які ми будемо використовувати, наприклад, “вирішимо це разом” – тобто збільшення доступу до прийняття рішень, народовладдя. У нас опрацьовуються зараз закони з пакету про народовладдя, референдум зараз на другому читанні – там уже тисяча правок. У нас є пакет про місцеві ініціативи, щоб дати можливість проговорювати людям рішення рад попередньо”.

За словами Корнієнка, на місцевих виборах “точно буде якесь гасло, пов’язане з конкретними результатами”, які є у “слуг”.

“Форми ще ми договорюємо, додумуємо. Ми ж не займаємося такою історією: робимо 10 бордів, ідемо на фокус-групу… Ми так не працюємо. Ми якось намагаємося відчути, що ми зараз хочемо сказати”, – наголосив нардеп.

Він також пояснив, що місцева кампанія проходитиме на двох рівнях: на національному та місцевому. Крім того, в кожному місті буде “своя окрема історія”.

Ми ж 25 уніфікованих кампаній не зробимо – хтось буде проти діючого мера боротися, хтось буде проти системи, хтось буде за щось, хтось буде новий, хтось старий. Тобто це історія дуже індивідуальна”, – розповів Корнієнко.

Він уточнив, що для “СН” “істотним результатом місцевих виборів” була б ситуація, за якої в більшості регіонів країни порядок денний формували б “слуги народу”.

“Щоб голови облрад були представниками “Слуги народу”, або щоб секретарі міськрад були представниками “Слуги народу”, щоб ми могли далі продовжувати вже цілісно по всій країні робити те, що ми робимо – перезавантажувати. Оце буде результат. Якими відсотками він буде реалізовуватися, це інше технологічне завдання”, – заявив нардеп.

Під час інтерв’ю Корнієнко поінформував, що є керівником кампанії “Слуги народу” на місцевих виборах. “Я керівник кампанії по всій країні, давайте так скажу. І по Києву – політичний куратор”, – повідомив він.