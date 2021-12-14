Про це вона заявила 13 грудня, в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
“На сьогодні тепло в домівках наших громадян є. Тарифи на газ є сталими та невеликими й держава їх на сьогодні може забезпечити”, – сказала Шуляк.
За її словами, нинішня ситуація з цінами на газ склалася через дії Російської Федерації. Від них потерпає не тільки Україна, а й інші європейські країни.
До слова, в Україні ціна на газ для тих, хто користується послугами постачальника “останньої надії”, станом на 13 грудня становить 50,04 гривень за м³. Ціна вказана з ПДВ і змінюється щодня.
- Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ не встановлювати граничні ціни на газ для населення.
- Міністерство енергетики Білорусі сповістило, що припинить постачання електроенергії до України.