Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що держава повною мірою забезпечує наявність опалення в будинках, а тарифи на газ для українців зараз не є високими.

Про це вона заявила 13 грудня, в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“На сьогодні тепло в домівках наших громадян є. Тарифи на газ є сталими та невеликими й держава їх на сьогодні може забезпечити”, – сказала Шуляк.

За її словами, нинішня ситуація з цінами на газ склалася через дії Російської Федерації. Від них потерпає не тільки Україна, а й інші європейські країни.

До слова, в Україні ціна на газ для тих, хто користується послугами постачальника “останньої надії”, станом на 13 грудня становить 50,04 гривень за м³. Ціна вказана з ПДВ і змінюється щодня.