Увечері 3 травня у Рівненській області трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода: на трасі "Київ-Чоп" зіштовхнулись мікроавтобус, рейсовий автобус з пасажирами та бензовоз, унаслідок чого загинуло 26 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі поліції у Рівненській області.

Одразу після ДТП правоохоронці повідомляли про загибель 16 осіб, проте станом на ранок 4 травня кількість жертв зросла до 26. Тіла трьох загиблих досі не вдалось ідентифікувати.

Щодо обставин ДТП, то наразі відомо:

– аварію спричинив водій мікроавтобуса “Mercedes-Benz Vito”, який обганяв інший автомобіль і на зустрічній смузі зіткнувся з бензовозом;

– водій мікроавтобуса загинув, його особу досі не встановлено;

– у рейсовому автобусі “Setra”, який також потрапив у ДТП, на момент аварії перебувало 34 пасажири та один водій (у Бродах в автобус мав сідати ще один пасажир, а у Львові – другий водій);

– загальна кількість жертв ДТП – 26 осіб, з яких 24 – це пасажири рейсового автобуса, а також водій рейсового автобуса та водій мікроавтобуса;

– кількість травмованих – 12 осіб, з яких 11 – пасажири рейсового автобуса та водій бензовоза;

– вік всіх пасажирів – від 17-ти до 69-ти років. Наймолодшому загиблому 12-го травня повинно було виповнитись 18-ть років;

– всі учасники ДТП це мешканці Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.