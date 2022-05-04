Про це повідомили у пресслужбі поліції у Рівненській області.
Одразу після ДТП правоохоронці повідомляли про загибель 16 осіб, проте станом на ранок 4 травня кількість жертв зросла до 26. Тіла трьох загиблих досі не вдалось ідентифікувати.
Щодо обставин ДТП, то наразі відомо:
– аварію спричинив водій мікроавтобуса “Mercedes-Benz Vito”, який обганяв інший автомобіль і на зустрічній смузі зіткнувся з бензовозом;
– водій мікроавтобуса загинув, його особу досі не встановлено;
– у рейсовому автобусі “Setra”, який також потрапив у ДТП, на момент аварії перебувало 34 пасажири та один водій (у Бродах в автобус мав сідати ще один пасажир, а у Львові – другий водій);
– загальна кількість жертв ДТП – 26 осіб, з яких 24 – це пасажири рейсового автобуса, а також водій рейсового автобуса та водій мікроавтобуса;
– кількість травмованих – 12 осіб, з яких 11 – пасажири рейсового автобуса та водій бензовоза;
– вік всіх пасажирів – від 17-ти до 69-ти років. Наймолодшому загиблому 12-го травня повинно було виповнитись 18-ть років;
– всі учасники ДТП це мешканці Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.
- Нагадаємо, пізно ввечері 9 лютого між Чугуєвом і Харковом сталася ДТП, внаслідок якої загинув пішохід. На місці події слідчі знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Спершу розслідуванням займалася місцева поліція, проте згодом справа перейшла до МВС, ДБР та Офісу Генпрокурора.
- Також у Державній службі розслідувань (ДБР) заявили про вивчення записів понад тисячі камер від Полтави до Києва, які фіксували в день ДТП пересування автомобіля нардепа від партії “Слуга народу” Олександра Трухіна.