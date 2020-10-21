Про це повідомляє пресслужба “Слуги народу”.
У повідомленні сказано, що партія укладе договір з компанією, яка проводить соціологічні опитування.
У “СН” нагадали, що державного фінансування не отримують, а передають передбачені їм кошти на боротьбу з COVID-19.
“Всі витрати, пов’язані з опитуванням, будуть відображені в звіті партії, який подається в НАЗК. Мова не йде про гроші платників податків, оскільки в 2020 році партія” Слуга народу “відмовилася від державного фінансування і передала ці кошти на боротьбу з COVID-19” , – сказано в повідомленні.
До цього заступниця глави фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук казала, що опитання профінансують меценати, імена та прізвища яких не озвучують.
- 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.
- В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.
- Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
- У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.