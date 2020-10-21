Про це повідомляє пресслужба “Слуги народу”.

У повідомленні сказано, що партія укладе договір з компанією, яка проводить соціологічні опитування.

У “СН” нагадали, що державного фінансування не отримують, а передають передбачені їм кошти на боротьбу з COVID-19.

“Всі витрати, пов’язані з опитуванням, будуть відображені в звіті партії, який подається в НАЗК. Мова не йде про гроші платників податків, оскільки в 2020 році партія” Слуга народу “відмовилася від державного фінансування і передала ці кошти на боротьбу з COVID-19” , – сказано в повідомленні.

До цього заступниця глави фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук казала, що опитання профінансують меценати, імена та прізвища яких не озвучують.