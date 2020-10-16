Про це повідомила заступник глави фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук в ефірі “Громадського радіо”.
За інформацією Кравчук, Зеленський особисто “давав орієнтири і вибирав напрямок 5 питань”.
Проведенням “Всенародного опитування” займеться громадська організація, роботу якої профінансують неназвані меценати, грошима “українського походження”.
“Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде така собі громадська організація, яка буде цим займатися спільно з соціологами”, – пояснила Кравчук.
Також вона сказала, що розглядається варіант паралельно провести екзит-пол по відповідям людей, щоб потім звірити отримані результати.
Що стосується фінансування проекту, Кравчук сказала:
“Є багато меценатів, небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять або вже виділили на такий процес … Кошти будуть українського походження”.
- 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.
- В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.
- Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
- У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.