"Всенародне опитування", яке ініціював президент України Володимир Зеленський, профінансують меценати, імена та прізвища яких не озвучують.

Про це повідомила заступник глави фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук в ефірі “Громадського радіо”.

За інформацією Кравчук, Зеленський особисто “давав орієнтири і вибирав напрямок 5 питань”.

Проведенням “Всенародного опитування” займеться громадська організація, роботу якої профінансують неназвані меценати, грошима “українського походження”.

“Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде така собі громадська організація, яка буде цим займатися спільно з соціологами”, – пояснила Кравчук.

Також вона сказала, що розглядається варіант паралельно провести екзит-пол по відповідям людей, щоб потім звірити отримані результати.

Що стосується фінансування проекту, Кравчук сказала:

“Є багато меценатів, небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять або вже виділили на такий процес … Кошти будуть українського походження”.