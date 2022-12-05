У Снігурівці (Миколаївська область) затримано колаборантку. Жінка виконувала обов’язки "завгоспа" в окупантів.

Про це повідомила СБУ у Telegram.

Під час окупації місцева жителька підтримала російських загарбників. Вона вступила до лав окупаційної адміністрації. Росіяни призначили її керівником “отдела жилищно-коммунального хозяйства”.

На посаді вона здійснювала “облік” місцевого житлового фонду. Жінка записувала інформацію про технічний стан і побутові умови.

“Таким чином вона визначала придатність будівель до “розквартирування” представників окупаційних угруповань країни-агресора”, — додали в СБУ.

Також місцева жителька контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд. Ворог ж використовував їх для базування власних підрозділів. Зокрема приватні будинки жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Жінка намагалась “залягти на дно” після деокупації, але її затримано.

Їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Триває досудове розслідування.