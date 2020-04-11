У соборі Нотр-Дам в Парижі пройшла перша після пожежі служба

У п'ятницю в соборі Паризької Богоматері, вперше після масштабної пожежі, пройшла невелика релігійно-культурна церемонія, присвячена Страсній п'ятниці.

Про це повідомляє CNN.

Богослужіння провів архієпископ Парижа Мішель Опеті. Під час церемонії він презентував важливу реліквію, терновий вінець Христа, який пережив пожежу.

“Рік тому собор був зруйнований. Сьогодні країна спустошена пандемією. Завжди є послання надії, і це свято в серці собору буде знаком нашої надії”, – сказав Опеті.

У церемонії взяли участь обмежена кількість священнослужителів, деякі з яких були в масках і захисних костюмах.

Зазначимо, що католицький Великдень у 2020 році випадає на 12 квітня.