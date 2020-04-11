Covid-19 Україна

оновлено 11.04.2020 о 13:03

Всього:

2511(+308)

Хворіють:

2359(+308)

Вилікувались:

79

Померло:

73(+4)

13:49 У Таїланді немовлят від COVID-19 захищають міні-щитками для обличчя: милі фото
13:24 Уряд планує компенсувати зарплати тимчасово безробітним через карантин, – Петрашко
12:59 ОПЗ продовжив договір з компанією «АгроГазТрейдінг», – Щуріков
12:45 Хакери «злили» у Мережу документи Boeing, Lockheed Martin, SpaceX і Tesla
12:32 У соборі Нотр-Дам в Парижі пройшла перша після пожежі служба
12:10 У Нацполіції заявили, що заборона виходити на вулицю має рекомендаційний характер
11:55 У Китаї виганяють з будинків іноземців, звинувачуючи їх у поширенні коронавірусу
11:38 Міністр економіки анонсував запуск програми компенсації кредитів малому і мікробізнесу
11:00 У Південній Кореї у майже 100 пацієнтів повторно діагностували COVID-19
10:41 Коронавірус Україна – статистика 11 квітня 2020
10:32 Головна лікарка про «мінування» Олександрівської лікарні: Хтось прагне виснажити нас і залякати
09:40 Клер Уейт Келлер залишила Givenchy
09:27 Італія продовжила карантин до 3 травня
09:00 У Туреччині ввели комендантську годину на вихідних
08:34 Кількість смертей від COVID-19 у світі перевищила 100 тисяч
07:58 На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранено українського бійця
07:50 Лазарева субота-2020: що можна і не можна робити в цей день
07:21 У Харкові «швидка» потрапила у ДТП: троє загиблих та четверо травмованих
02:26 МЗС Німеччини відмовилося від Zoom через проблеми з безпекою
01:56 Прем’єра мультфільму «Тролі 2: Світове турне» через пандемію відбулася в Мережі
01:13 Порнокомпанія Vixen перевела співробітників на віддалену роботу: обладнання обійшлося в $250 тисяч
00:43 Син Шварценеггера повторив відому позу батька-бодибілдера
00:22 Скоробогач розповів, як лікується від коронавірусу

10 квітня

22:49 50 тисяч українців втратили роботу за 2 тижні карантину — Шмигаль
22:25 Не зайнялися боротьбою з COVID-19: СБУ перевіряє миколаївських чиновників
21:57 Україна виділяє Албанії 10 млн допомоги у зв’язку з землетрусом 4-місячної давнини
21:39 Комендантську годину в Києві вводити не будуть — Кличко
21:14 Зеленський поскаржився українцям на втому
21:05 Apple і Android розробили системи відстеження коронавірусу
20:55 Не більше ніж 47 тисяч гривень: Зеленський анонсував скорочення зарплат чиновників
20:29 Чорновол розповіла, які статті їй інкримінують
20:25 Україна збільшить виробництво масок: отримано обладнання з Китаю

У соборі Нотр-Дам в Парижі пройшла перша після пожежі служба

У п'ятницю в соборі Паризької Богоматері, вперше після масштабної пожежі, пройшла невелика релігійно-культурна церемонія, присвячена Страсній п'ятниці.

Субота, 11 квітня 2020, 12:32

Про це повідомляє CNN.

Богослужіння провів архієпископ Парижа Мішель Опеті. Під час церемонії він презентував важливу реліквію, терновий вінець Христа, який пережив пожежу.

“Рік тому собор був зруйнований. Сьогодні країна спустошена пандемією. Завжди є послання надії, і це свято в серці собору буде знаком нашої надії”, – сказав Опеті.

У церемонії взяли участь обмежена кількість священнослужителів, деякі з яких були в масках і захисних костюмах.

Зазначимо, що католицький Великдень у 2020 році випадає на 12 квітня.

Фото: CNN

  • Сильна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. Вогонь завдав будівлі значної шкоди: обрушилися шпиль і дах.
  • Варто відзначити, що цього року вперше більш ніж за 200 років з часів Французької революції в соборі Паризької Богоматері не проводилася Різдвяна меса.
  • Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що хоче, щоб собор був відновлений до 2024 року, коли в Парижі пройде Олімпіада. Водночас експерти поставили під сумнів реалістичність цих термінів.
Теги: служба

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!