У соборі Нотр-Дам в Парижі пройшла перша після пожежі служба

Про це повідомляє CNN.
Богослужіння провів архієпископ Парижа Мішель Опеті. Під час церемонії він презентував важливу реліквію, терновий вінець Христа, який пережив пожежу.
“Рік тому собор був зруйнований. Сьогодні країна спустошена пандемією. Завжди є послання надії, і це свято в серці собору буде знаком нашої надії”, – сказав Опеті.
У церемонії взяли участь обмежена кількість священнослужителів, деякі з яких були в масках і захисних костюмах.
Зазначимо, що католицький Великдень у 2020 році випадає на 12 квітня.
- Сильна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. Вогонь завдав будівлі значної шкоди: обрушилися шпиль і дах.
- Варто відзначити, що цього року вперше більш ніж за 200 років з часів Французької революції в соборі Паризької Богоматері не проводилася Різдвяна меса.
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що хоче, щоб собор був відновлений до 2024 року, коли в Парижі пройде Олімпіада. Водночас експерти поставили під сумнів реалістичність цих термінів.