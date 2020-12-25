У соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) в Парижі провели перший різдвяний концерт після масштабної пожежі, що сталася в квітні 2019 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Усередині храму заспівали учасники хору Нотр-Даму (Maitrise Notre-Dame de Paris choir).

Виступ було записано ще в початку цього місяця, проте його трансляція відбулася в ніч на 25 грудня.

У програмі були як класичні твори композиторів Вольфганга Амадея Моцарта і Франца Шуберта, так і така популярна різдвяна композиція, як “Jingle Bells”.

“Це було дуже зворушливо. Це було вперше після пожежі, коли ми всі повернулися в собор Нотр-Дам. Це був момент, сповнений емоцій”, – поділився своїми враженнями віолончеліст Готьє Капюсон, який разом із органістом забезпечував музичний супровід хору.

Як повідомляє Euronews, до виступу спочатку хотіли залучити 20 співаків. Однак з міркувань безпеки заспівати змогли лише вісім. Вони були одягнені в каски і захисні костюми.

Учасники хору перебували на дистанції один від одного, щоб мати можливість зняти захисні маски.

До руйнівної пожежі хор давав у соборі до 60 концертів на рік.

Як відомо, пожежа в соборі Паризької Богоматері сталася 15 квітня 2019 року. Люди по всьому світу з жахом спостерігали за палаючою 850-річною будівлею, падінням шпиля і обваленням даху. Пожежу змогли загасити лише під ранок 16 квітня. З будівлі встигли винести цінності, які там зберігалися.

Президент Франції Еммануель Макрон обіцяв відновити собор протягом п’яти років. Відтак, пам’ятка відкриється для публіки не раніше 2024 року.