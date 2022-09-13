У соборі Святої Анни в Белфасті розпочалася служба роздумів за життя королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це повідомляє The Guardian.

Під звуки трубних фанфар оркестру Королівського ірландського полку король і королева-консорт увійшли в собор, їх супроводжували до їхніх місць у передній частині пастви.

На богослужінні присутні понад 800 осіб з усієї Північної Ірландії та інших країн. Також серед присутніх у соборі Святої Анни прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс, яка сидить поруч із Майклом Мартіном та президентом Ірландії Майклом Хіггінсом і його дружиною.

За ними сидять віцепрезидент Шинн Фейн Мішель О’Ніл і лідер Демократичної юніоністської партії (DUP) сер Джеффрі Дональдсон.

Раніше повідомлялося, що король Чарльз ІІІ відвідає всі чотири частини Сполученого Королівства. Він прибуде до них перед похороном Єлизавети II.

Сьогодні король Чарльз ІІІ буде в Північній Ірландії разом з труною з тілом Єлизавети II. До цього попрощатися з монаршою особою мали змогу жителі Шотландії, які з ночі чекали можливості, аби вшанувати памʼять королеви.

“Ми прийшли, аби вшанувати королеву Єлизавету II, оскільки вона була фантастичною і дуже відданою Північній Ірландії, і ми хотіли б привітати нового короля”, – сказала місцева мешканка Хізер Пол.

Пізніше труну відвезуть в Уельс. Поховання відбудеться 19 вересня у Лондоні.

Нагадаємо, що 8 вересня на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета II . З 1952 року вона правила Сполученим Королівством.