Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.
Відтак, у Києві в заповіднику “Софія Київська” відбудеться презентація двох наукових книжок Надії Нікітенко “Софія Київська Володимира Великого” і “Свята Софія Київська 1011 – 1018”.
Монографії Надії Нікітенко, яка є ветераном заповідника і відомим вченим, вийшли в світ наприкінці 2022 – на початку 2023 рр. Вони є результатом багаторічного вивчення Софії Київської, яке дослідниця плідно продовжує й донині.
У центрі обох досліджень – грандіозний цілісний комплекс архітектури, мозаїк, фресок та написів-графіті Софії Київської. На сучасному рівні проаналізовано всі наявні джерела та науковий доробок кількох поколінь дослідників собору, запропоновано нову методику його вивчення, висвітлено вагомі результати власних досліджень. Розглянуто й осмислено унікальне архітектурне вирішення собору, колосальну кількість сюжетів довершених мозаїк і фресок.
Знання про Софійський собор поповнені численними новими даними, отриманими авторкою в самому соборі, а деякі з них є справжньою сенсацією. Великою кількістю фактів доведено авторський висновок про заснування собору Володимиром Великим у 1011 р. та завершення його Ярославом Мудрим у 1018 р.
Це дає змогу об’єктивно сприймати весь період становлення й апогею могутньої Київської держави, який сягає часів Володимира. Це на ціле людське покоління давніше, ніж стверджується радянськими і сучасними російськими істориками.
Такий підхід руйнує їх сумнозвісний постулат про Русь як “єдину колиску трьох братніх народів” і стверджує 1000-ліття Русі-України як держави та автохтонність її народу-будівничого. Собор є прямим свідком того, що державність і культура зародилися в Києві й звідси поширилися теренами Східної Європи як цивілізаційні чинники.
- В Україні запустили пілотний проєкт з оцифрування. Стартовим майданчиком для реалізації програми цифрового збереження обрано Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”.
- У найбільшій бібліотеці Німеччини, що знаходиться в Штутґарті, відкрилася виставка плакатів “Народжені в Україні”.
- 24 червня в Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрилась унікальна експозиція “Додому до Памфіра”, а також відбувся показ фільму “Памфір”.