29 червня в Софійському соборі Національного заповідника "Софія Київська" відбудеться презентація книжок про тисячолітній Софійський собор і Володимира Великого.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Відтак, у Києві в заповіднику “Софія Київська” відбудеться презентація двох наукових книжок Надії Нікітенко “Софія Київська Володимира Великого” і “Свята Софія Київська 1011 – 1018”.

Монографії Надії Нікітенко, яка є ветераном заповідника і відомим вченим, вийшли в світ наприкінці 2022 – на початку 2023 рр. Вони є результатом багаторічного вивчення Софії Київської, яке дослідниця плідно продовжує й донині.

У центрі обох досліджень – грандіозний цілісний комплекс архітектури, мозаїк, фресок та написів-графіті Софії Київської. На сучасному рівні проаналізовано всі наявні джерела та науковий доробок кількох поколінь дослідників собору, запропоновано нову методику його вивчення, висвітлено вагомі результати власних досліджень. Розглянуто й осмислено унікальне архітектурне вирішення собору, колосальну кількість сюжетів довершених мозаїк і фресок.

Знання про Софійський собор поповнені численними новими даними, отриманими авторкою в самому соборі, а деякі з них є справжньою сенсацією. Великою кількістю фактів доведено авторський висновок про заснування собору Володимиром Великим у 1011 р. та завершення його Ярославом Мудрим у 1018 р.

Це дає змогу об’єктивно сприймати весь період становлення й апогею могутньої Київської держави, який сягає часів Володимира. Це на ціле людське покоління давніше, ніж стверджується радянськими і сучасними російськими істориками.

Такий підхід руйнує їх сумнозвісний постулат про Русь як “єдину колиску трьох братніх народів” і стверджує 1000-ліття Русі-України як держави та автохтонність її народу-будівничого. Собор є прямим свідком того, що державність і культура зародилися в Києві й звідси поширилися теренами Східної Європи як цивілізаційні чинники.