На думку аналітиків, навіть після заколоту в РФ країни, які є дружніми до російського президента Володимира Путіна, навряд чи відвернуться від нього. Проте їм доведеться застрахуватись від подальшої нестабільності у Росії.

Джерело: The New York Times

Ще до того, як президент Росії Володимир Путін порушив своє публічне мовчання щодо припиненого заколоту очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, він розмовляв телефоном з лідерами Ірану, Катару та інших дружніх країн, вбираючи в них їхні вирази підтримки, імовірно обіцяючи повернення до стабільності.

Для Путіна, який склав напрочуд міцний список країн, які або підтримують його війну проти України, або зберігають нейтралітет, це було вкрай необхідною демонстрацією взаємного заспокоєння. Повідомлення Росії, здавалося, було як завжди щодо зовнішньої політики, навіть після тривожних подій минулих вихідних.

На думку дипломатів і аналітиків, друзі та ділові партнери Росії, як би вони не були схвильовані збройним повстанням у державі, що володіє ядерною зброєю, навряд чи покинуть Путіна. Вони кажуть, що більш імовірний сценарій полягає в тому, щоб вони застрахували свої ставки від подальшої нестабільності в Росії.

“Я не здивований жодною з цих публічних заяв. Не в наших інтересах чи в чиїхось інших інтересах розбурхувати ситуацію. Але в приватному порядку, якщо ваша мета — стабільність, то вас має турбувати здатність Путіна забезпечити цю стабільність”, — сказав Майкл А. Макфол, колишній посол США в Росії.

Китай, найважливіший покровитель Путіна, розглядає Росію як стрижень у своїй кампанії з притуплення глобальних амбіцій Сполучених Штатів. У понеділок міністерство закордонних справ Китаю підтвердило свою підтримку Росії.

“Слабка Росія позбавляє Китай союзника в його конкуренції зі США і, що, можливо, гірше, залишає Сі Цзіньпіня ізольованим у всьому світі та під тиском демократій”, — сказав Еван С. Медейрос, професор азійських досліджень Джорджтаунського університету.

Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки не помітили війну Росії проти України, оскільки вони все більше розглядали Путіна як альтернативне джерело безпеки в нестабільному регіоні, де Сполучені Штати, як вважають, відступають.

Останніми днями Путіна відвідав парад лідерів Перської затоки, від еміра Катару та президента Об’єднаних Арабських Еміратів до наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Лідер Саудівської Аравії у вівторок висловив підтримку “крокам, зробленим Росією для захисту конституційного ладу”, повідомив Кремль.

Те, як Путін впорається з наслідками повстання, також вплине на сприйняття його статусу. Очільник Кремля поки що утримується від репресій, хоча він уже розправився з інакомисленням.

Для деяких країн, як-от Ізраїль, розрахунки можуть бути дуже складними. Будучи американським союзником, який перебуває під тиском, щоб підтримати Україну, Ізраїль не бажав протистояти Путіну через військову присутність Росії в Сирії.

Але в останні місяці Кремль відвернув увагу від Сирії війною в Україні, даючи уряду Єрусалиму певний простір. Показово, що в Єрусалимі з’явилися повідомлення про те, що прем’єр-міністр Біньяїм Нетаньяху планує відвідати столицю України Київ.

В Ірані, який пов’язаний з Росією нафтою, продажем зброї та спорідненим відчуттям глобальної ізоляції, було набагато менше сумнівів. Президент Ірану Ебрагім Раїсі розмовляв з Путіним у понеділок, щоб запропонувати йому “повну підтримку”, згідно з повідомленням Кремля про розмову.

А для інших країн, як-от Індія, переналагодження відносин з Росією має значні економічні наслідки. Індія, яка зберігає нейтралітет у конфлікті, стала одним із найбільших покупців російської нафти.