У Міноборони заявили, що наразі в місті Соледар Донецької області точаться найважчі бої на бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу в Military Media Center у четвер.

“Жорстокі й найважчі бої сьогодні тривають у районі Соледара на бахмутському напрямку. Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б’ються”, — сказала Маляр.

За її словами, ворог, намагаючись марно прорвати оборону ЗСУ і захопити Соледар, зазнає великих втрат.

У такий спосіб, підступи до міста всіяні тілами вбитих окупантів, однак противник продовжує просуватися прямо по тілах загиблих бійців: “Наші оборонці проявляють максимальну стійкість та героїзм”, — наголосила Маляр.

Нагадаємо, що у Соледарі, місті соляних шахт на сході України, все ще точаться бої, попри заяви Росії про встановлення контролю над регіоном. У прагненні отримати бодай якийсь успіх на Донбасі, російські війська намагаються показати своєму президенту Путіну, що вони справляються, після низки поразок на полі бою з минулого літа.

Раніше експерти Інституту вивчення війни спростували заяви деяких росіян про повне захоплення Соледара та неминуче оточення Бахмута, яке напередодні розповсюджували в окремих російських Telegram-каналах.

Декілька російських джерел стверджували, що сили ПВК “Вагнер” просунулися на захід від Соледару 10 січня. Водночас сам очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що його сили досі борються проти узгодженого українського опору.

10 січня британські розвідники говорили про те, що росіяни намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби підібратися до Бахмута, а також до соляних печер, які можуть бути використані як шляхи постачання для військ.