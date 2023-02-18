Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
За його словами, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Київської служби порятунку (КАРС) вже виїхали на місце.
Наразі детальнішої інформації місцева влада не надала. Раніше у соцмережах очевидці подій почали поширювати світлини на відео пожежі.
ОНОВЛЕННЯ. 18:03 За словами Кличка, у Солом‘янському районі горить одноповерхове, окремо розташоване, металеве приміщення складу.
Займання сталося на площі 100 квадратних метрів. Ранг пожежі — 1. Мер міста запевнив, що потерпілих не виявили, а пожежу локалізували.
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