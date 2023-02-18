Ввечері 18 лютого стало відомо, що у Солом‘янському районі Києва зайнялося складське приміщення. На місце виїхали відповідні служби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Київської служби порятунку (КАРС) вже виїхали на місце.

Наразі детальнішої інформації місцева влада не надала. Раніше у соцмережах очевидці подій почали поширювати світлини на відео пожежі.

ОНОВЛЕННЯ. 18:03 За словами Кличка, у Солом‘янському районі горить одноповерхове, окремо розташоване, металеве приміщення складу.

Займання сталося на площі 100 квадратних метрів. Ранг пожежі — 1. Мер міста запевнив, що потерпілих не виявили, а пожежу локалізували.