У Києві на вулиці Гетьмана – масштабний провал на дорозі: фото

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Надзвичайна подія сталася недалеко від Караваєвих дач в напрямку Індустріального мосту. На даний момент автомобільний рух на цій ділянці перекрито.
У Київській міській державній адміністрації пояснили, що провал утворився через аварію на інженерних мережах ПрАТ “АК “Київводоканал”. Наразі працівники підприємства приступили до ліквідації аварії.
Зазначається, що роботи планується завершити до вечора 17 квітня. Після цього дорожники розпочнуть відновлення дорожнього покриття на пошкодженій ділянці вул. Гетьмана.
- Раніше повідомлялось, що в результаті прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки. На дорозі біля ТРЦ через гарячу воду утворилася глибока яма.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві.