У Києві на вулиці Гетьмана – масштабний провал на дорозі: фото

На проїжджій частині вул. Вадима Гетьмана в Солом'янському районі Києва стався масштабний провал.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Надзвичайна подія сталася недалеко від Караваєвих дач в напрямку Індустріального мосту. На даний момент автомобільний рух на цій ділянці перекрито.

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що провал утворився через аварію на інженерних мережах ПрАТ “АК “Київводоканал”. Наразі працівники підприємства приступили до ліквідації аварії.

Зазначається, що роботи планується завершити до вечора 17 квітня. Після цього дорожники розпочнуть відновлення дорожнього покриття на пошкодженій ділянці вул. Гетьмана.