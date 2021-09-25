Про це повідомляє BBC.
За інформацією місцевої поліції, кількість жертв може збільшитися, оскільки кількох загиблих та поранених з місця вибуху відразу забрали їх родичі.
“Смертник вбив вісьмох людей. Серед них – солдат та двоє дітей. “Аль-Шабаб” вбиває цивільних громадян”, – сказав начальник районної поліції Мукавіє Ахмед Мудей.
Цей теракт стався через кілька годин після того, як інший смертник підірвав бомбу біля військового штабу Сомалі.
“Аль-Шабаб” – терористична організація, радикальне ісламське угруповання, яка взяла на себе відповідальність за теракт. Це вже не перший випадок, коли вони здійснюють теракти проти мирних жителів. Їх діяльність спрямована на те, аби скинути уряд Сомалі, який підтримує міжнародна спільнота.
- Сомалійські війська в суботу, 13 червня 2019 року, вранці звільнили готель Asaseey в південному портовому місті Кісмайо. В результаті нічного нападу бойовиків в готелі загинули 26 осіб, десятки отримали поранення.
- 23 березня 2019 року в столиці Сомалі Могадішо бойовики терористичного угрупування “Аш-Шабаб” зі стріляниною намагалися захопити будівлю міністерства праці.
- У червні 2017 року внаслідок вибуху автомобіля біля готелю в столиці Сомалі Могадішо і нападу бойовиків на людей в ресторані, прилеглому до даного готелю, загинули не менше 17 осіб, ще 26 – поранені.