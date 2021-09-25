У столиці Сомалі, Могадішо, смертник влаштував теракт, підірвавши себе біля президентського палацу. За попередніми даними, загинуло вісім осіб, середи них двоє дітей.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією місцевої поліції, кількість жертв може збільшитися, оскільки кількох загиблих та поранених з місця вибуху відразу забрали їх родичі.

“Смертник вбив вісьмох людей. Серед них – солдат та двоє дітей. “Аль-Шабаб” вбиває цивільних громадян”, – сказав начальник районної поліції Мукавіє Ахмед Мудей.

Цей теракт стався через кілька годин після того, як інший смертник підірвав бомбу біля військового штабу Сомалі.

“Аль-Шабаб” – терористична організація, радикальне ісламське угруповання, яка взяла на себе відповідальність за теракт. Це вже не перший випадок, коли вони здійснюють теракти проти мирних жителів. Їх діяльність спрямована на те, аби скинути уряд Сомалі, який підтримує міжнародна спільнота.