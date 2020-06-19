У Вищому антикорупційному суді зафіксували коронавірус: в одного зі співробітників перший тест на COVID-19 виявився позитивним.

Про це поінформували в пресслужбі суду.

“У одного працівника ВАКС перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Повторний аналіз поки не був проведений. Наразі Вищий антикорупційний суд здійснює посилену дезінфекцію приміщення”, – наголошується в повідомленні.

Зараз визначається список осіб, з якими контактував хворий. Працівники, контакти яких вже встановлені, знаходяться на самоізоляції.

При цьому в пресслужбі суду наголосили, що загрози правосуддю немає, і ВАКС продовжує працювати.

“Загрози здійсненню правосуддя немає, всі приміщення суду працюють у штатному режимі із дотриманням масочного режиму та щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам”, – сказано в повідомленні.