Про це поінформували в пресслужбі суду.
“У одного працівника ВАКС перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Повторний аналіз поки не був проведений. Наразі Вищий антикорупційний суд здійснює посилену дезінфекцію приміщення”, – наголошується в повідомленні.
Зараз визначається список осіб, з якими контактував хворий. Працівники, контакти яких вже встановлені, знаходяться на самоізоляції.
При цьому в пресслужбі суду наголосили, що загрози правосуддю немає, і ВАКС продовжує працювати.
“Загрози здійсненню правосуддя немає, всі приміщення суду працюють у штатному режимі із дотриманням масочного режиму та щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам”, – сказано в повідомленні.
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