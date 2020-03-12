У співробітника офісу сенатора США Марії Кантуелл діагностовано коронавірус. Це перший підтверджений випадок CODID-19 на Капітолійському пагорбі.

Про це інформує видання The Washington Post із посиланням на прес-службу сенатора.

Кантуелл вирішила закрити свій офіс, а його співробітники будуть працювати віддалено.

“Відтоді, як у людини проявилися симптоми, вона знаходилася в ізоляції. За порадою лікаря на цьому тижні сенатор закрила свій офіс у Вашингтоні, округ Колумбія, для глибокого очищення”, – йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, заражений співробітник, ім’я якого не називається, “не мав жодних відомих контактів із сенатором або іншими членами Конгресу”.

Сенатор Кантуелл вже закликала інших співробітників свого офісу, які контактували з хворим, пройти обстеження на коронавірус.

Тим часом доступ до Конгресу США вирішили обмежити для громадськості до 1 квітня у зв’язку з пандемією коронавірусу. Зокрема, для громадськості закрили Капітолій і всі офісні будівлі Палати представників і Сенату, інформує агентство Associated Press. При цьому всі законодавці, помічники, журналісти і офіційні відвідувачі будуть допущені в будівлі.

Наразі жодному з членів Конгресу США не був поставлений діагноз CODID-19. Але принаймні сім членів Конгресу вдалися до самоізоляції.