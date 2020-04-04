У одного з працівників київського підприємства державного концерну "Укроборонпром" діагностували коронавірус. Інфікований не був на підприємстві, але знаходився вдома, у відпустці.

Про це повідомили в прес-службі “Укроборонпрому”.

У повідомленні сказано, що у співробітника стан стабільно важкий.

“Випадок зареєстровано не на виробництві, співробітник був вдома, у відпустці. Зараз він проходить лікування в одній зі столичних лікарень, на жаль, в стабільно важкому стані”, – сказано в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що хворий, токар в похилому віці, працював окремо від колективу і фактично ні з ким із співробітників не контактував. Останній раз він був на підприємстві близько двох тижнів тому, 20 березня.

З початку карантину на роботу виходили не більше ніж 40 співробітників підприємства, решта (80%) працювали віддалено.