Про це повідомили в прес-службі “Укроборонпрому”.
У повідомленні сказано, що у співробітника стан стабільно важкий.
“Випадок зареєстровано не на виробництві, співробітник був вдома, у відпустці. Зараз він проходить лікування в одній зі столичних лікарень, на жаль, в стабільно важкому стані”, – сказано в повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що хворий, токар в похилому віці, працював окремо від колективу і фактично ні з ким із співробітників не контактував. Останній раз він був на підприємстві близько двох тижнів тому, 20 березня.
З початку карантину на роботу виходили не більше ніж 40 співробітників підприємства, решта (80%) працювали віддалено.
- 3 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні перевищила одну тисячу. 27 пацієнтів з коронавірусною інфекцією померли.