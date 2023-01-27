27 січня у соцмережах Генерального штабу Збройних сил України заявили про підготовку дезінформаційної кампанії щодо низки посадовців. Втім, допис кілька разів редагували, доповнюючи та прибираючи звідти окремих осіб.

Про це повідомляють #Букви.

Станом на час публікації новини у дописі Генштабу у Facebook зазначається, що найближчим часом ворог запустить “широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва”.

Зокрема, як зазначили у штабі, дискредитаційну кампанію спрямують проти “начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського” та інших.

Втім, раніше повідомлялося, що дезінформацію готуватимуть лише проти Резнікова, начальника Генштабу, очільника СБУ та в.о. голови Нацполіції. Водночас Андрія Єрмака у Генштабі виключили зі списку, а згодом додали знову.

У повідомленні також зауважили кампанія включатиме “вкид” “сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ”.

“Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції”, — написали у Генштабі ЗСУ.