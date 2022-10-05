У соціальних мережах поширили інформацію про збір на потреби Держприкордонслужби. У ДПСУ наголосили, що дані про донати на одяг для прикордонників — фейк.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначено, що у соцмережах з’явився канал, який позиціює себе як ДПСУ. Шахраї поширили інформацію про нібито збір коштів на теплий одяг для прикордонників 1-го прикордонного загону, які несуть службу на передовій.

“Зазначимо, що вказана сторінка не адмініструється вповноваженими посадовими особами прикордонного відомства, а 1-й прикордонний загін наразі повністю забезпечений зимовим одягом та не потребує збору коштів для сезонного теплого одягу”, — додали у пресслужбі.

Прикордонники наголосили, що авторизовані облікові записи ДПСУ мають відповідну позначку – синю галочку. Вона є на офіційних сторінках у Facebook, Twitter та Telegram. В описі сторінок містяться посилання на вебсайт Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ додали, що охочі можуть перерахувати кошти за посиланням, яке розміщено на офіційному сайті. Донати звідти перенаправлять на зміцнення обороноздатності прикордонного відомства.