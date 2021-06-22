У SpaceX очікують, що Starlink забезпечить глобальне інтернет-покриття вже у вересні

Про це заявила президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
“Ми успішно розгорнули близько 1800 супутників, і як тільки всі ці супутники досягнуть своєї робочої орбіти, у нас буде безперервне глобальне охоплення. Це повинно бути в вересні”, – сказала вона.
“Але потім нам потрібно буде провести роботу з регуляторами в кожній країні і отримати схвалення для надання телекомунікаційних сервісів”, – додала Шотвелл.
Starlink, яка планує в підсумку вивести на орбіту 12 000 супутників загальною вартістю близько 10 мільярдів доларів, наразі надає інтернет в тестовому режимі в 11 країнах.
У травні засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що супутникова мережа на низькій навколоземній орбіті отримала більше 500 000 попередніх замовлень на свої інтернет-послуги і не очікує ніяких технічних проблем із задоволенням попиту.
- Команда мільярдера Ілона Маска збирається влаштувати справній прорив у світі технологій, звільнивши світ від Інтернет-обмежень та забезпечивши вільною та швидкою передачею даних. Детальніше про принцип роботи Starlink – у матеріалі.