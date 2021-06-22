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У SpaceX очікують, що Starlink забезпечить глобальне інтернет-покриття вже у вересні

Компанія SpaceX очікує, що приблизно до вересня 2021 року проєкт супутникового інтернету Starlink забезпечить безперебійне покриття по всьому світу.

Вівторок, 22 червня 2021, 16:11

Про це заявила президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Ми успішно розгорнули близько 1800 супутників, і як тільки всі ці супутники досягнуть своєї робочої орбіти, у нас буде безперервне глобальне охоплення. Це повинно бути в вересні”, – сказала вона.

“Але потім нам потрібно буде провести роботу з регуляторами в кожній країні і отримати схвалення для надання телекомунікаційних сервісів”, – додала Шотвелл.

Starlink, яка планує в підсумку вивести на орбіту 12 000 супутників загальною вартістю близько 10 мільярдів доларів, наразі надає інтернет в тестовому режимі в 11 країнах.

У травні засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що супутникова мережа на низькій навколоземній орбіті отримала більше 500 000 попередніх замовлень на свої інтернет-послуги і не очікує ніяких технічних проблем із задоволенням попиту.

  • Команда мільярдера Ілона Маска збирається влаштувати справній прорив у світі технологій, звільнивши світ від Інтернет-обмежень та забезпечивши вільною та швидкою передачею даних. Детальніше про принцип роботи Starlink – у матеріалі.
Теги: Starlink, SpaceX, Интернет

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